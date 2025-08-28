Ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, tercihlerini 4 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar yapabilecek.

DGS Tercihleri Nereden ve Nasıl Yapılır?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile “ais.osym.gov.tr” adresinden gerçekleştirecek.

Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler

Yerleştirme işlemleri, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen ilke ve kurallara göre yapılacak. Bu nedenle adayların, tercih sürecinde kılavuzda yer alan genel bilgiler ve tabloları dikkatle incelemesi önem taşıyor.

Son Başvuru Tarihi

2025 DGS tercih süreci bugün başladı ve 4 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek. Süre uzatılmayacağı için adayların işlemlerini son güne bırakmamaları öneriliyor.