Büyükşehir Belediyesi, 2025 kültür sanat sezonunu “Bu Köy Başka Köy” adlı çocuk tiyatrosu ile açacak. 5 Ocak Pazar günü NFK’da sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2024’te olduğu gibi 2025’te de Kahramanmaraş’ta kültür ve sanat rüzgârı yaşatmaya devam edecek. 2024 yılında düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı, 9. Uluslararası Kitap Fuarı ve çok sayıda etkinlikle şehri adeta bir kültür-sanat şölenine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına da aynı coşkuyla başladı. Bu kapsamda ilk olarak “Bu Köy Başka Köy” adlı tiyatro gösterisi miniklerle buluşacak. 5 Ocak Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek gösteri, minik izleyicilere keyifli ve öğretici anlar yaşatacak. Oyun, iki seans olarak izleyicilerle buluşacak. İlk seans saat 13.00, ikinci seans ise 15.00’da başlayacak. Her yaştan çocuğun katılımına açık olan gösteri, ücretsiz olarak sahnelenecek. Tüm çocuklar ve aileler, bu eğlenceli etkinliğe katılmaya davet ediliyor.