GS Puanı Hesaplama Yöntemi

MEB AGS puanı, üç aşamada hesaplanır:

Ham Puan Hesaplama Her alt testte doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır.

Bu işlem sonucunda ham puan elde edilir. Standart Puan Dönüşümü Ham puanlar, tüm adayların ortalaması ve standart sapması kullanılarak ortalama 50, standart sapma 10 olacak şekilde standart puana dönüştürülür. Ağırlıklı Puan ve Nihai AGS Puanı Tüm testlerden elde edilen standart puanlar, belirlenen ağırlık katsayıları ile çarpılır.

Elde edilen Ağırlıklı Puan (AP), aşağıdaki formül ile nihai AGS puanına dönüştürülür: Sınav Puanı = 70 + 30 [ 2(AP - X) - S ] / [ 2(B - X) - S ] Formüldeki Değerler: AP : Ağırlıklı Puan

X : Ağırlıklı Puanların Ortalaması

S : Ağırlıklı Puanların Standart Sapması

B: Ağırlıklı Puanların En Yüksek Değeri

AGS Puan Türleri ve Anlamları

MEB, AGS sınavında farklı alanlara göre P1, P2, P3 ve P4 puan türlerini kullanıyor. Her puan türü, adayın başvuracağı branş veya alan için geçerli oluyor.

P2 Puan Türü – Alan Bilgisi Branşları

Beden Eğitimi (P2-01)

Biyoloji (P2-02)

Coğrafya (P2-03)

Fen Bilimleri (P2-04)

Fizik (P2-05)

İlköğretim Matematik (P2-06)

Kimya/Kimya Teknolojisi (P2-07)

Matematik (P2-08)

Okul Öncesi (P2-09)

Rehberlik (P2-10)

Sınıf Öğretmenliği (P2-11)

Sosyal Bilgiler (P2-12)

Tarih (P2-13)

Türk Dili ve Edebiyatı (P2-14)

Türkçe (P2-15)

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (P2-16)

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (P2-17)

P3 Puan Türü – Yabancı Diller

Almanca (P3-01)

Arapça (P3-02)

Çince (P3-03)

Farsça (P3-04)

Fransızca (P3-05)

İngilizce (P3-06)

İspanyolca (P3-07)

İtalyanca (P3-08)

Japonca (P3-09)

Korece (P3-10) ALES sonuçları açıklandı İçeriği Görüntüle

Rusça (P3-11)

2025 MEB AGS/ÖABT sınavında puan hesaplama süreci, ham puan → standart puan → ağırlıklı puan → nihai AGS puanı şeklinde ilerliyor. Puan türleri ise adayın branşına göre değişiyor. Doğru puan türünü bilmek, tercih sürecinde en kritik adımlardan biri.