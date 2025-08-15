Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Başladı mı?

Ağustos ayının ortasına yaklaşılmasıyla birlikte binlerce aday “2025 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

MEB takvimine göre ücretli öğretmenlik başvuruları her il ve ilçenin kendi planlamasına göre açıklanıyor. Bu nedenle adayların, görev almak istedikleri ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

2025 Ücretli Öğretmenlik Başvuru Tarihleri

Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yapılıyor.

Kesin tarihler ise ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ilan ediliyor. Adayların bu tarihlere göre başvuru yapmaları büyük önem taşıyor.

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular, e-Devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu ile gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gerekiyor.

2025 Ücretli Öğretmenlik Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Kamu haklarından mahrum olmamak Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel suç işlememiş olmak Sağlık durumunun öğretmenlik yapmaya engel olmaması Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması (yapmış, muaf veya ertelemiş olmak) Yurt dışı mezunları için denklik belgesi sahibi olmak Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programları veya Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak İhtiyaç halinde diğer bölümlerden mezun adaylar da değerlendirilebilir.

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Ekranı

Başvuru ekranına e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

