T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’na ait 2025 yılı Mart ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı’nda mart ayında iç hat yolcu trafiği 19.372 olarak kaydedildi. Mart ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 226, dış hatlarda 2 olmak üzere toplam 228’e ulaştı.

Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de mart ayında toplamda 162 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2025 yılı Ocak-Mart dönemi verileri de dikkat çekti. Bu üç aylık süreçte Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği 60.545, uçak trafiği 644 ve yük trafiği ise 556 ton olarak belirlendi.