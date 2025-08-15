YKS Tercih Süreci Tamamlandı

Bu yıl YKS tercihleri, 1 Ağustos’ta başlayıp 13 Ağustos saat 23:59’da sona erdi. Tercihlerini yapan adaylar, artık üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Sorgulanacak?

YKS yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar,

https://sonuc.osym.gov.tr adresinden

ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden

T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

ÖSYM, sonuç belgelerini basılı olarak göndermeyecek; tüm işlemler dijital ortamda yapılacak.

2025 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklanma Tarihi

Henüz ÖSYM’den resmi açıklama gelmedi. Geçmiş yıllara bakıldığında, tercihlerin bitmesinden sonra sonuçların genellikle 7-10 gün içinde açıklandığı görülüyor. Bu yıl da Ağustos’un üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

Üniversite Kayıt Tarihleri

Yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıtları şu tarihlerde yapılacak:

1-5 Eylül 2025 : Elektronik kayıt

Adayların, yerleşme durumlarına göre belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekecek.

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2025 YKS tercih sonuçları, ÖSYM’nin resmi takvimine göre kısa süre içinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında erişim linki, hem ÖSYM’nin resmi sitesi hem de mobil uygulama üzerinden paylaşılacak.