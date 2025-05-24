Adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamalarına bakıldığında, sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda, 2025 YKS sınav giriş yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor .

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecekler. Bu belgede, adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

2025 YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak .

Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Ancak, yukarıda belirtilen tarihler doğrultusunda Haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. Adayların, sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.

Güncel duyurular ve sınav giriş belgelerinin yayımlanma tarihleri için ÖSYM'nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeniz önemlidir.

Başarılar dileriz!