Tercih Süreci 1-13 Ağustos Arasında Gerçekleştirilecek

Üniversite adayları, tercih işlemlerini 1 Ağustos – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek.

sınav

Kontenjanlar, Puan Türleri ve Bölümler Açıklandı

Kılavuzda üniversitelerdeki lisans ve ön lisans programlarına ait kontenjan sayıları, puan türleri, özel koşullar ve başvuru koşulları detaylı şekilde yer aldı.

YKS'de 40 bin 818 aday sıfır çekti
YKS'de 40 bin 818 aday sıfır çekti
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Adaylara Uyarı: Tercih Yapmadan Kılavuzu Dikkatle İnceleyin

ÖSYM yetkilileri, adayların tercih işlemlerine başlamadan önce kılavuzu dikkatle incelemelerini ve puanlarına, sıralamalarına, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun tercihler yapmalarını tavsiye etti.