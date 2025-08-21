Milyonlarca Aday Sonuçları Bekliyor

Üniversite hayali kuran adaylar, 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM’nin tercih işlemlerini tamamlamasının ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.

2025 YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Geçmiş yıllara bakıldığında YKS tercih sonuçları genellikle Ağustos ayının son haftasında duyuruluyor.

Bu yıl da sonuçların 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.

Üniversite Kayıt Tarihleri Belli Oldu

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar önce e-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemlerini tamamlayacak, ardından üniversitelerine giderek kesin kayıtlarını gerçekleştirecek.

YKS Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

Ayrıca ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilecek.