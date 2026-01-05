Memur, emekli ve kira artışlarını doğrudan etkileyen enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre, Aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak kayıtlara geçti. Bu verilerle birlikte 2025 yılının ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti.

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin 2026’nın ilk 6 ayı için alacağı zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte; bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık aylığı, evde bakım desteği, engelli maaşları ve çocuk yardımları gibi çok sayıda ödeme kalemi de artmış oldu.

Kıdem Tazminatı Tavanı da Arttı

Yapılan hesaplamalara göre, kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 liradan 63 bin 948 liraya yükseldi. Bedelli askerlik ve diğer ödemelerdeki nihai tutarların, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın memur maaş katsayısını resmen açıklamasının ardından kesinlik kazanacağı bildirildi.

Sosyal Yardım ve Desteklerde Yeni Tutarlar

Memur maaş artışına endeksli olarak çok sayıda sosyal destek ödemesinde de artış yapıldı. 2026 yılının ilk yarısı için geçerli olacak yeni rakamlar şöyle:

65 yaş aylığı:

5 bin 390 TL → 6 bin 393 TL

Evde bakım parası ve kronik hastalık yardımı:

11 bin 702 TL → 13 bin 878 TL

Engelli aylıkları: %40–69 engelli maaşı: 4 bin 302 TL → 5 bin 103 TL %70 ve üzeri engelli maaşı: 6 bin 454 TL → 7 bin 655 TL



Birçok Kalem Otomatik Güncellendi

Pek çok kalemde 2026’nın ilk 6 ayı için verilecek zam oranları belli olurken yetkililer, kesin rakamların kısa süre içinde yayımlanacak resmi katsayı tebliğiyle birlikte yürürlüğe gireceğini belirtiyor.