Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Karagöz (26), Ahmet G. (18) ve Hüseyin C. Ç. (19) avlanmak için Karaöz Mahallesi'nin kırsalına gitti.

Av sırasında Ahmet G'nin tüfeğinin ateş alması sonucu Oğuzhan Karagöz karın bölgesinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Karagöz, sağlık ekibince kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili Ahmet G'nin gözaltına alındığı öğrenildi.