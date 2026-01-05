Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zam oranları da kesinleşirken, maaş katsayısına bağlı birçok ödeme kaleminde otomatik artış yaşandı. Bu kapsamda yalnızca bedelli askerlik ücreti değil, kıdem tazminatı tavanı ve sosyal destek ödemeleri de yeniden belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 2026 yılı bedelli askerlik ücreti de netleşti. Buna göre, 2025 yılında 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik tutarı, 2026 yılı için 333 bin 88 TL seviyesine yükseldi.

Birçok Kalem Otomatik Güncellendi

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin 2026’nın ilk 6 ayı için alacağı zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte; bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık aylığı, evde bakım desteği, engelli maaşları ve çocuk yardımları gibi çok sayıda ödeme kalemi de artmış oldu.

Yetkililer, kesin rakamların kısa süre içinde yayımlanacak resmi katsayı tebliğiyle birlikte yürürlüğe gireceğini belirtiyor.