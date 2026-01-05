Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na ilişkin başvuru sürecini başlattı. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak MSÜ sınavı için başvurular bugünden itibaren 29 Ocak 2026 tarihine kadar alınacak.

Adaylar, MSÜ başvuru ekranına ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr/ adresinden giriş yaparak ulaşabiliyor. Ayrıca başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

MSÜ Başvurusu Yapanlar İçin YKS Şartı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2026-MSÜ sınavına başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2026-YKS başvurularını da yapmalarının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda:

Harp Okulları adayları , 2026-YKS’nin oturumu TYT oturumu AYT sınavlarına girmek zorunda olacak.

Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için ise TYT’ye katılım yeterli olacak.

Adaylara Uyarı

ÖSYM, MSÜ başvurusu yapacak adayların başvuru süresini kaçırmamaları, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav bilgilerini AİS üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Başvuru süresinin sona ermesinin ardından geç başvuru imkânı bulunup bulunmayacağı ise ayrıca duyurulacak.

MSÜ başvuru ekranı, sınav takvimi ve güncel duyurularla ilgili tüm gelişmeler ÖSYM’nin resmi kanalları üzerinden takip edilebilecek.