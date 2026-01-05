İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca medya sektörüne yönelik yürütülen uyuşturucu madde soruşturması soruyor.

Daha önce pek çok oyuncu, spiker ve sporcunun gözaltına alındığı soruşturmaya bir yeni isim daha eklendi.

Show TV'nin sevilen programı Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için gece 01:00'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

İşte tam liste:

Doğukan Güngör

Gizem Özköroğlu

Burak Altındağ

Ece Cerenbeli

Gözde Anuk

Ceren Yıldırım

Lerna Elmas

Sedef Selen Atmaca

Merve Eryiğit

Özge Bitmez

Merve Uslu

Berna Aracı

Duygu Açıksöz

Gülsüm Bayrak

Sevgi Taşdan

Binnur Buse Alper

Saniye Deniz

Nevin Şimşek

Arif Altunbulak

Veysel Avcı

Hakan Yıldız

Muzaffer Yıldırım

Koray Beşli