İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca medya sektörüne yönelik yürütülen uyuşturucu madde soruşturması soruyor.
Daha önce pek çok oyuncu, spiker ve sporcunun gözaltına alındığı soruşturmaya bir yeni isim daha eklendi.
Show TV'nin sevilen programı Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için gece 01:00'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.
İşte tam liste:
Doğukan Güngör
Gizem Özköroğlu
Burak Altındağ
Ece Cerenbeli
Gözde Anuk
Ceren Yıldırım
Lerna Elmas
Sedef Selen Atmaca
Merve Eryiğit
Özge Bitmez
Merve Uslu
Berna Aracı
Duygu Açıksöz
Gülsüm Bayrak
Sevgi Taşdan
Binnur Buse Alper
Saniye Deniz
Nevin Şimşek
Arif Altunbulak
Veysel Avcı
Hakan Yıldız
Muzaffer Yıldırım
Koray Beşli