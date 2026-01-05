Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Ocak 2026 kira artış oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması da kesinleşti.

Borçlar Kanunu gereği konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal tavan zam oranı, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. Açıklanan son verilerle birlikte Ocak ayında yapılabilecek en yüksek kira artışı da ortaya çıktı.

Ocak 2026 Kira Artış Oranı Yüzde 34,88

TÜİK verilerine göre:

Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89 arttı

Yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak gerçekleşti

12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 34,88 oldu

Bu oran doğrultusunda, Ocak 2026’da kiralara en fazla yüzde 34,88 zam yapılabilecek. Ev sahipleri bu oranın altında artış yapabilirken, üzerinde zam yapılması yasal olarak mümkün değil.

Ocak 2026 Kira Zammı Nasıl Hesaplanır?

Kira artış hesaplaması, mevcut kira bedeline yüzde 34,88 oranı uygulanarak yapılıyor. İşte örnek hesaplamalar:

10.000 TL kira → 13.488 TL

15.000 TL kira → 20.232 TL

20.000 TL kira → 26.976 TL

25.000 TL kira → 33.720 TL

30.000 TL kira → 40.464 TL

Kira Zamlarında Yasal Sınır Hatırlatması

Kira sözleşmesi yenilenen konut ve iş yerlerinde artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasını geçemez. Bu oran hem kiracılar hem de ev sahipleri için bağlayıcı üst sınır niteliği taşıyor.

Uzmanlar, yeni yılın ilk ayında sözleşmesi yenilenecek kiracıların, zam oranını mutlaka TÜİK tarafından açıklanan resmi veriler üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.