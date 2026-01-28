Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Taşıyan’dan sevenlerini endişelendiren haber geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği ve acil olarak Ankara’da hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Taşıyan’ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, tedavi süreci büyük bir hassasiyetle yürütülüyor.

Doktorlar Kurulu Toplandı

Edinilen bilgilere göre, daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçiren Hakan Taşıyan’ın mevcut sağlık geçmişi, uygulanacak tedavi yöntemlerini zorlaştırdı. Bu kapsamda doktorlar, sanatçıya anjiyo yapılıp yapılmaması konusunda tereddüt yaşadı. Risklerin değerlendirilmesi amacıyla doktorlar kurulu toplandı ve tedavi sürecine ilişkin çok yönlü bir değerlendirme yapıldı.

Sağlık Durumu Yakından Takip Ediliyor

Hakan Taşıyan’ın yoğun gözetim altında tutulduğu, hayati riskin devam ettiği ve tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, hastane yönetimi ve doktorlar tarafından yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Talimat

Taşıyan’ın durumu kamuoyuna yansırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sürece dahil olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, sanatçı için “gerekli tüm desteğin sağlanması” yönünde talimat verdi.

Hakan Taşıyan’ın, geçtiğimiz aylarda Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği ve aralarında samimi bir sohbet geçtiği de hatırlatıldı.

Sevenleri Dualarını Esirgemiyor

Arabesk müziğe yıllarını veren Hakan Taşıyan’ın yaşadığı sağlık sorunu, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Sevenleri, usta sanatçıdan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.