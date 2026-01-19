“On Bir Ayın Sultanı” Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet’in açıkladığı takvime göre 2026 Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak, 19 Şubat Perşembe günü ise yılın ilk iftarını yaparak oruç ibadetine başlayacak.

Hicri takvim gereği her yıl yaklaşık 10–11 gün daha erken başlayan Ramazan ayı, 2026 yılında Şubat ayının ikinci yarısında başlayıp Mart ayının ortasında sona erecek.

2026 Ramazan Ayı Takvimi

Diyanet takvimine göre Ramazan ayındaki önemli günler şöyle:

İlk Sahur Gecesi:

18 Şubat 2026 – Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece

Ramazan’ın 1. Günü (İlk Oruç):

19 Şubat 2026 – Perşembe

Kadir Gecesi:

14 Mart 2026 – Cumartesi gecesi

Ramazan Arefesi:

19 Mart 2026 – Perşembe

Ramazan ayı 29 gün sürecek ve 19 Mart Perşembe günü arefe ile sona erecek.

2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Bayram, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.

Ramazan Bayramı Günleri

20 Mart 2026 Cuma – Bayramın 1. günü

21 Mart 2026 Cumartesi – Bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar – Bayramın 3. günü

Bayramın hafta sonu ile birleşmesiyle birlikte, 19 Mart Perşembe günü yarım gün arefe tatili de eklendiğinde toplamda 3,5 günlük bir bayram tatili oluşacak.

Ramazan Kışın Son Günlerine Denk Geliyor

2026 yılında Ramazan ayının, kış mevsiminin son günlerine denk gelmesiyle birlikte oruç süreleri önceki yıllara göre daha kısa olacak. Bu durum, özellikle çalışanlar ve öğrenciler için Ramazan’ı daha rahat geçirme imkânı sunacak.