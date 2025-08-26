1 Ocak 2026 – Yılbaşı Tatili
2026’nın ilk resmi tatili 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili 1 gündür.
Sömestr Tatili (Yarıyıl Tatili)
Birinci dönem ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma
İkinci dönem: 2 Şubat 2026 – 26 Haziran 2026
İkinci dönem ara tatili: 16 – 20 Mart 2026
2026 Ramazan Bayramı
Arife: 19 Mart 2026 Perşembe
Bayram 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Son Gün: 22 Mart 2026 Pazar
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
2026’da 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
2026’da 1 Mayıs Cuma günü resmi tatildir.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
2026’da 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
2026 Kurban Bayramı
Arife: 26 Mayıs 2026 Salı
Bayram 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Son Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
2026’da 15 Temmuz Çarşamba günü resmi tatildir.
30 Ağustos Zafer Bayramı
2026’da 30 Ağustos Pazar gününe denk geliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
2026 yılında 29 Ekim Perşembe günü kutlanacak.
31 Aralık 2026 – Yılbaşı Gecesi
Yeni yıl kutlamaları için 31 Aralık 2026 Perşembe gecesi tatil atmosferi yaşanacak.