Havhavhav şarkısıyla tanınan rapçi Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Karar sonrası Kandıra Cezaevi’ne gönderilen Süleyman Burak Bodur tahliye edildi.

Lvbel C5 ismiyle bilinen 24 yaşındaki rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu’ kapsamında 22 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Türkiye'nin en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer alan Bodur hakkında bugün tahliye kararı çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Bodur mahkemede yaptığı savunmasında şarkı sözlerinde geçen sözleri kasıtlı şekilde yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini söylemişti.

HAVHAVHAV' İLE TANINMIŞTI

Lvbel C5, özellikle 2024 yılı itibarıyla Spotify Türkiye listelerinde en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Sanatçının dikkat çeken 'Havhavhav' adlı parçası ise yayımlandığı ilk üç ay içinde YouTube’da yaklaşık 65 milyon izlenme sayısına ulaştı.