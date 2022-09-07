1999 yılında Osmaniye’de evlenen Fatma ve metin coşkun çifti, o gün bugündür çocuk sahibi olmak için tedavi görüyordu.

Sonuç alamayınca 2 yıl önce bir keçi sahiplendiler, peri ismini verdikleri keçiyi evlatları gibi sevdiler.

2 yılın sonunda önce Peri hamile kaldı ardından da Fatma coşkun.

23 yıl sonra evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan karı koca, eve döner dönmez evlatları yerine koydukları perinin yanına koştu.

Onu Muhammet Eymen bebekle tanıştırırken mutlulukları gözlerinden okundu.

Baba Metin Coşkun ve anne Fatma Coşkun, yıllar sonra çocuk sahibi olmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti.