Batman'da bir yolcu otobüsünde 3 kilo 135 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirildi.
Aramada, otobüsün bagajında hoparlör içerisine zulalanmış 3 kilo 135 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA