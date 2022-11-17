Kahramanmaraş Spor Lisesi Okul Müdürü İsmail Gençoğlan’ın koordinatörlüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde yapılan müsabakalarda dereceye giren öğretmenler belli oldu.

Buna göre Satranç Turnuvası sonunda Dulkadiroğlu Fatih Anadolu Lisesi öğretmeni Sakıp Caner Mıcık birinci, Dulkadiroğlu Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ahmet Tabak ikinci, Dulkadiroğlu Beylerbeyi ilkokulu öğretmeni Yakup Bulut üçüncü, Dulkadiroğlu Kahramanmaraş Ortaokulu öğretmeni Kamil Erden ise dördüncü oldu.

Masa Tenisi Turnuvası sonunda ise Dulkadiroğlu Hafız Ali Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Fatih Kaya birinci, Onikişubat İbrahim Çalık Anadolu Lisesi öğretmeni Mustafa Kurtul ikinci, Dulkadiroğlu Beylerbeyi İlkokulu öğretmeni Yakup Bulut üçüncü ve Önsen Şehit Ahmet Altun Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Onikişubat Bekir Dal ise dördüncü oldu.

Dereceye giren öğretmenlere plaketleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılacak olan kutlama programında takdim edilecek.