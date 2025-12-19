Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla düzenlenen Gençlik Buluşması, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda salon tamamen dolarken, etkinlik boyunca renkli ve samimi görüntüler oluştu.

Bilal Erdoğan’dan Gençlere Birbirinden Değerli Tavsiyeler

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise gençlerle gerçekleştirdiği samimi sohbet sırasında; sporun, kültürün ve geleneksel değerlerin bireyin kişisel gelişimindeki önemine değindi.

Gençlere hedef belirleme, disiplinli çalışma ve milli- manevi değerlere sahip çıkma konularında tavsiyelerde bulunan Erdoğan, gençlerin her alanda kendilerini geliştirmelerinin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Program boyunca verilen cevaplar, gençlerin bakış açılarını genişletirken, motivasyonlarını da artırdı.

Etkinlik sonunda ise gençlere yönelik sürpriz hediyeler dağıtıldı. Gerçekleştirilen çekilişle katılımcı gençlere tablet, bisiklet ve umre ziyareti hediye edilerek program unutulmaz anlarla sona erdi.