Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde yaşanan üst düzey görev değişimi resmiyet kazandı. Alptekin Yasım henüz görev süresi dolmadan görevinden alındı. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım'ın yerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla uzun yıllar İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mahmut Ak yeni rektör olarak görevlendirildi.

KSÜ’den yapılan açıklamada: "Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitemiz rektörlük görevine vekaleten atanmıştır. Rektörümüze yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Yeni atanan rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, 1965 yılında Tokat’ta doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olan Ak, aynı yıl araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Yeniçağ Tarihi alanında uzmanlaşan Prof. Dr. Ak, 1997’de doktor, 2005’te doçent ve 2011’de profesör unvanını aldı. Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan Ak, akademik çalışmaları ve bilimsel katkılarıyla öne çıktı.

Prof. Dr. Mahmut Ak, akademik kariyerinin yanı sıra geniş bir idari tecrübeye de sahiptir. İstanbul Üniversitesi bünyesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde müdür yardımcılığı ve müdürlük, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde başkan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı ile Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ayrıca Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu’nda hem doçent hem de profesör temsilcisi olarak görev aldı.

Üniversite idaresinde farklı birimlerde de sorumluluk üstlenen Prof. Dr. Ak, Öğrenci Kültür Merkezi Müdürlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü üyeliği görevlerinde bulundu. İdari kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve Vekil Rektörlük görevlerini yürüten Ak, 2015–2023 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Mahmut Ak, Fransızca ve Arapça bilmektedir.