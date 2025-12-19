Edinilen bilgilere göre, 16 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda “Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı” suçuna yönelik yapılan çalışmalarda İ.Ö. (63), M.A. (51), K.A. (75) ve M.A. (52) isimli şüpheliler gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden İ.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği,

1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca,

2 adet ruhsatsız av tüfeği,

47 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı,

75 adet tabanca mühimmatı,

33 adet av tüfeği fişeği,

2 adet tabanca şarjörü,

3 adet bıçak,

56 kilo 310 gram tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.