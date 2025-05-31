Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde, Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla 24 saat sürecek ortak canlı yayın başladı. Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, 60 gazeteci İsrail’in uyguladığı politikaları protesto etmek için nöbet tutuyor.

Ayrıca, Aksu TV ekranlarından da belirli aralıklarla özel yayın kesitleri izleyicilerle buluşturuldu.

Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katılarak destek verdi. Altun, yaptığı açıklamada “Er ya da geç hakikat kazanacak, zalimler yenilecek” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin Filistin’e verdiği desteği vurguladı.