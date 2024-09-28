Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Dalgıçlar tarafından göletten çıkarılan Yaşar’a sağlık ekipleri müdahale etti, ancak genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Rıdvan Yaşar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu