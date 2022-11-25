Bu kapsamda, bu gün şehir genelinde Büyükşehir Belediyesi ve Özel Halk Otobüsleri gün boyunca kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verdi.

Kadınlara ücretsiz toplu taşıma uygulamasını sosyal medya hesabından açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturma hedefiyle ekiplerimiz bir çalışma yaptı. 25 Kasım’da Büyükşehir ve Özel Halk Otobüslerimiz kadın yolcularımızı ücretsiz taşıyacak” sözlerine yer verdi.