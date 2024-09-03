Avusturya'da dünya çapında tanınmış bir firmada lazer kesim makinelerinin üretiminde mekatronik ustası olarak çalışan Hud Gökçe, 25 yıllık hayalini Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdi.

Memleketi Kahramanmaraş’a dönme ve Türkiye'ye katkıda bulunma arzusu taşıyan Gökçe’nin bu isteği, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olaylarla daha da güçlendi. Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Gökçe, 16 Temmuz sabahı işini bırakarak ailesiyle birlikte Türkiye’ye döndü.

Kahramanmaraş’ta kendi sanayisini kurma hayalini gerçekleştiren Gökçe, bir işletme açtı.

25 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle lazer kesim ve büküm hizmetleri sunan işletmesi, TKDK desteği ile hayata geçirildi ve Kahramanmaraş sanayisine büyük katkılar sağlıyor.

