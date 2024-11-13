Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, üretilen ilk HÜRJET jet eğitim uçağı, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 yılında yaptı. HÜRJET, bugüne kadar 140'ın üzerinde test faaliyetini geride bıraktı.

İlk prototipinde 45 bin feet irtifanın üzerine çıkan ve ses hızını aşan HÜRJET'in ikinci prototipi gökyüzüyle buluştu.

Bugün havalanan HÜRJET'in ikinci prototipi 26 dakika havada kalarak çeşitli manevra testlerini gerçekleştirdi. 200 knot süratte 10 bin feet irtifaya ilk uçuş başarıyla tamamlandı.

23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında, 4'ü TUSAŞ personeli, 1'i taksi şoförü olmak üzere 5 kişi şehit olmuştu. Saldırının akabinde "daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" sözleri slogana dönüştü.

Terör saldırısından 20 gün sonra, HÜRJET'in ikinci prototipi mavi gökyüzü ile buluştu. İkinci prototipte, terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun ve Murat Arslan'ın isimleri yer aldı.

