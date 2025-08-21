Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlarda 273 kişiyi yakaladı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 3 adet senet, 2 adet alacak-verecek defteri, 4 adet cep telefonu, 93 adet tarihi obje/sikke, 2,5 ton sahte toz deterjan, 113 kök kenevir bitkisi, 507 gram esrar, 24 gram bonzai, 36 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 8.100 adet eriyen dolar (birim belirtilmedi) ele geçirildi.

Toplamda 38 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 1 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilere; tefecilik, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet, tarihi eser kaçakçılığı, yasadışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanma suçları yöneltildi.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri de DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yabancı uyruklu U.K. ve M.D. hakkında adli işlem başlatırken, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan G.D. (48), yol kontrolünde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin operasyonlarının, kamu düzeni ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla kararlılıkla devam edeceği bildirildi.