Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetlerde, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 279 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yürütülen operasyonlar kapsamında, jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 1.060 paket gümrük kaçağı sigara, 10 gram kenevir tohumu, 17 gram metamfetamin, 30 gram esrar, 7 gram bonzai, 2 gram eroin ve 6 adet sentetik hap yer aldı. Uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle uyuşturucu madde kullanma suçlarından 56 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Jandarma trafik timleri tarafından 28.517 araç kontrol edildi, trafik kurallarını ihlal eden 1.142 sürücüye toplam 3.153.781 TL tutarında idari para cezası kesildi. Ayrıca, 160 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 kişinin sürücü belgesi geri alındı. Emniyet kemeri denetimlerinde ise, 486 sürücü ve yolcuya toplam 482.598 TL ceza uygulandı.

Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda ise, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şahıslar M.H.C. (35), E.D. (53), G.C. (39), Ö.Ç. (31) ve B.G. (30) olarak belirlendi.