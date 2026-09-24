Burdur’un Menderes Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki Down sendromlu Elif Aldemir’in en büyük hayali, mahalle sakinleri ve yerel yöneticilerin örnek dayanışması sayesinde gerçeğe dönüştü. Katıldığı bir düğünde gelin çiçeğini yakalamasıyla başlayan tatlı heyecan, tüm şehrin ortak olduğu masal gibi bir temsili düğünle taçlandı.

Gelin Çiçeği Yakaladı, Hayal Yolculuğu Başladı

Geçtiğimiz haftalarda mahalledeki bir düğüne katılan Elif Aldemir, gelinin fırlattığı çiçeği havada yakalayarak büyük bir sevinç yaşadı.

O anlardaki heyecanı fark eden Menderes Mahallesi Muhtarı Onur Hoşafcı, durumu genç kızın ailesiyle görüşerek Elif için tamamen ücretsiz bir temsili düğün organize etme fikrini ortaya attı. Ailenin de onay vermesiyle mahalle halkı ve esnaf el ele verdi.

Polis Eskortu Eşliğinde Şehir Turu Atıldı

Büyük günün sabahında ilk olarak kuaförün yolunu tutan Elif Aldemir, saç ve makyaj hazırlıklarının ardından hayalini kurduğu gelinliği giydi. Kuaförden gelinliğiyle çıkan Elif için polis ekiplerinin de emniyet sağladığı uzun bir araç konvoyu oluşturuldu. Sirenler ve kornetler eşliğinde şehir turu atan düğün konvoyu, Elif’e unutulmaz anlar yaşattı.

Babasıyla İlk Dansı Yaptı, Gözyaşları Sel Oldu

Şehir turunun ardından Menderes Mahallesi muhtarlık binası önünde hazırlanan özel düğün alanına geçildi. Burada kendisini alkışlarla bekleyen mahalle sakinleri ve yakınları tarafından karşılanan Elif, ilk dansını babası Muhammed Aldemir ile gerçekleştirdi. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen genç kızın mutluluğu gözlerinden okundu.

"3 Gündür Heyecandan Uyuyamıyordu"

Duygularını paylaşan baba Muhammed Aldemir, kızının düğün haberini aldığı andan itibaren büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "Kızımız bu durumu duyunca çok mutlu oldu. 3 gündür heyecandan doğru düzgün uyumuyordu, sabahları erkenden kalkıp gelinlik giyeceği anı bekliyordu. Bizim için de onun için de anlatılmaz bir duygu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Anne Gülbahar Aldemir ise çiçeği yakaladığı andan itibaren başlayan bu sürecin mahallenin desteğiyle gerçeğe dönüşmesinden dolayı çok gururlu olduklarını ifade etti.

Hiçbir Hizmet İçin Ücret Alınmadı

Organizasyonun mimarlarından Mahalle Muhtarı Onur Hoşafcı, düğünde yer alan kuaförden konvoya, alandan ikramlara kadar hiçbir şey için ücret talep edilmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"2 hafta önce bir düğünde kardeşimizin heyecanını görünce babasıyla konuştuk. En çok gurur duyduğumuz nokta, burada sunulan tüm hizmetlerin esnafımız ve mahallelimiz tarafından tamamen ücretsiz yapılması oldu. Destek veren herkesten Allah razı olsun."