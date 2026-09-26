İstanbul’da dar gelirli ve çalışan kesimin en pratik kahvaltılığı olan sokak simidinin fiyatı bir kez daha güncellendi. Artan girdi maliyetlerini gerekçe gösteren esnaf, simit fiyatlarına zam yapma kararı aldı.

25 Liradan 30 Liraya Çıktı

Kent genelindeki fırın ve sokak tezgahlarında daha önce 25 liradan satılan simit, yapılan 5 liralık fiyat artışının ardından 30 liradan satılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde simit almak için tezgahların başına geçen İstanbullular, zamlı tarifeyle karşılaştı.

Gelen son zamla birlikte simit fiyatlarındaki artış oranı yüzde 20'yi buldu.

Esnaf Maliyet Artışlarını Gerekçe Gösterdi

Fırıncılar ve simit tezgahı işletmecileri, zam kararının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Özellikle simit üretiminin ana hammaddeleri olan un, susam ve maya fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra kira, işçilik ve enerji gibi işletme giderlerinin artmasının maliyetleri doğrudan etkilediği ifade edildi.