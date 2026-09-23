Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Doğu Akdeniz'de etkisini artırması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 18 il için "sarı" kodlu hava uyarısı yapıldı.

Ülke Genelinde Hava Nasıl Olacak?

Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Mersin hariç Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

O İllerde Yağışlar "Çok Kuvvetli" Olacak

Yağışların genel olarak yerel kuvvetli olması beklenirken bazı bölgelerde risk seviyesi yükseltildi.

Kuvvetli Yağış Beklenen Yerler: Marmara’nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batı kesimleri ve Kastamonu'nun kuzey bölgeleri.

Çok Kuvvetli Yağış Beklenen Yerler: Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyı kesimleri. Tarihi Kahramanmaraş Kalesi Kapılarını Açıyor. İşte Açılacağı Tarih! İçeriği Görüntüle

İşte Sarı Kod Verilen 18 İl!

Meteoroloji tarafından olası su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı "sarı" kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde sıralandı:

Adana, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Tokat, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce.