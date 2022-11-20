1995’ten sonra ilk kez iki adaylı gerçekleşen seçimde beyaz pusula ile Mustafa Buluntu ve mavi pusula ile Şahin Balcıoğlu kozlarını paylaştı.

5 bin seçmenin bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde mevcut başkan Şahin Balcıoğlu’nun karşısına, rakip çıkan Mustafa Buluntu ezici bir üstünlükle 29 komitenin 21'ini aldı.

6 komite Şahin Balcıoğlu alırken, Bunun yanında 2 komite ise bağımsızlardan yana oyunu kullandı.

Kıyasıya mücadelenin verildiği ve zamanın durduğu seçimde……..

Özellikle Haftalar öncesinde adaylıklarını açıklayan tarafların bu rekabeti, günlerce konuşularak şehrin gündemini epey meşgul etti.

Demokrasi şöleninde geçen seçimin sonunda gülen taraf beyaz pusulayla Mustafa Buluntu’nun tarafı oldu.

Sağduyu ve samimiyetin kazandığı tarafta Mustafa Buluntu, Seçim sonuçlarının açıklanması ile kameraların karşısına geçerek, kazananın Kahramanmaraş olduğunu belirtti.