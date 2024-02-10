Abdulkerim Kodaman idaresindeki hafif ticari araç, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki minibüs ve Muharrem Özgür'ün kullandığı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu 5. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Kodaman ve Geçkin ile Şükran Kodaman, Yahya Kodaman, Gülistan Göymen ve Şükrü Aç yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı feci kaza kamerada

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şükran ve Yahya Kodaman, Geçkin ile Göymen ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.