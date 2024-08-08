Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3. Enflasyon Raporu'nun sunumunu Ankara'da yapacak.

Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminleri kamuoyuna açıklanacak. Sunumda küresel ekonomideki görünüm, iktisadi koşullar ve enflasyon gelişmeleri de ele alınacak. Ardından orta vadeli öngörüler paylaşılacak.

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Merkez Bankası, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38'e güncelledi.

2025 ve 2026 tahminleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korundu. Yılın son enflasyon raporu ise 31 Ekim'de açıklanacak.

Editör: Yunus Firdevsoğlu