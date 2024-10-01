Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen geleneksel ödül gecesi, kentin önemli isimlerinin başarılarının ödüllendirildiği büyük bir organizasyonla gerçekleşti. Aksu TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan gecede, 12 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu üstlendi.

Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer katıldı. Ayrıca, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından birçok önemli isim de törende hazır bulundu.

Gece boyunca ödül alan kişi ve kurumlar, kentin kalkınmasına katkı sağlayan çalışmalarından dolayı onurlandırıldı. Törene katılan davetliler, Aksu Haber'e yaptıkları değerlendirmelerde organizasyonun şehre sağladığı katkıyı ve ödül gecesinin prestijini vurguladı.