Kahramanmaraş Sanayici ve İş insanları derneği KASİAD bu yıl 3. Sünü düzenlediği ödül gecesiyle ödüller sahiplerini buldu.

Aksu TV ekranlarından canlı yayınla ekranlarınıza taşınan gecede toplam 12 alanda ödüller sahiplerini buldu.

Simge Fıstıkoğlu’ nun sunumu ile yılın yaşayan değeri tarih ödülü Vehbi Vakkasoğlu, Yılın Akademisyeni ödülü Ahmet Alkan’a Yılın Sporcusu ödülü Fatma Gül Güler’e, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Bir tebessüme değer derneğine, Yılın Gastronomi Ödülü Mürüvvetin Mutfağına, Yılın E- Tanıtım Ödülü Bir Doğaya Çıkıp Geliyorum’a, yılın Kültür Varlığını koruma Ödülü Domuztepe Höyüğüne Yılın Edebiyatçısı Ödülü Celalettin Kurt’a Yılın Mutfak Ödülü Küçük Ev Restorana, Yılın Yerel İnovatif Ürün Ödülü Tılsımlı Gömleğe, Yılın Sabatçısı Ödülü Vedat Akkök’e Yılın Turizm elçisi Mahmut Hopur’a verilirken Kasiad Teşekkür ödülü Bir önceki dönem Genç Kasiad Başkanı İsmail Dinçer’e takdim edildi.

Ayrıca aday belirleme kuruluna da teşekkür plaketleri düzenlenen törende takdim edildi.