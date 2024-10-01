Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen KASİAD Ödülleri töreni, iş dünyası ve kent protokolünü bir araya getirdi. Genç KASİAD'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başta olmak üzere, şehrin önde gelen isimleri katıldı.

Açık Sahne Sanat Akedemisinin gösterisi ile katılımcılara büyüleyici bir müzik şöleni dinletisi gerçekleştirildi.

Genç Kasiad Başkanı Çağatay Emirmahmutoğlu burada yaptığı konuşmada, bir buçuk yıl gibi bir sürenin ardından böyle bir gecede karşınızda olmak bizleri mutlu ediyor İfadelerini kullandı.

Ardından Kasiad Başkanı Sıddık Ciğer, Kasiad Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Ciğer, asrın felaketinden çıkan şehrimizi kalkındırmak için elini taşın altına koyanları ödüllendirmek için bu geceyi tertip ettik dedi.

Gecenin ardından Kasiad ve Genç Kasiad Başkanları ödül gecesini Aksu Habere değerlendirdi.