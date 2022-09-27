İddiaya göre, Gaziantep'te 23 yaşındaki 2 çocuk annesi M.İ., bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.’nin evine taşındı. Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından fuhşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi.

TV programında her şeyi anlattı

Televizyon programına katılan anne M.İ. çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi. Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri, 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi.

Cesedini derin dondurucuda saklamışlar

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erbay’ın cesedi derin dondurucuda bulundu. Kız çocuğunun işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili G.T. ile M.A gözaltına alındı.