Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T'nin Pekmezli Mahallesi'nde gizlendiğini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)