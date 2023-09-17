Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T'nin Pekmezli Mahallesi'nde gizlendiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)