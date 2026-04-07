Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin ortak çalışmasıyla yasa dışı bahis şebekelerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Batman merkezli 6 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

332 Milyon TL’lik Para Trafiği Tespit Edildi

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 332 milyon TL’lik hareketlilik olduğu belirlendi. Bu büyük finansal akış, yasa dışı bahis ağının boyutunu gözler önüne serdi.

Kripto Hesaplarla Para Aklama

Soruşturma kapsamında şüphelilerin;

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden oyun oynattığı

Vatandaşları kumara teşvik ettiği

Yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği

Elde edilen gelirleri üçüncü şahıslar adına açılan kripto hesaplar üzerinden yurt dışına aktardığı

tespit edildi.

16 Şüpheli Tutuklandı

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “yasa dışı bahis” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Yasa Dışı Bahisle Mücadele Sürüyor

Yetkililer, yasa dışı bahis siteleri ve bu ağlara aracılık eden kişi ve organizasyonlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Vatandaşlara ise bu tür platformlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.