Son olarak sahte ve kaçak içki ticareti yapan kişilere yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Açıklamaya göre; 15 bin litre etil alkol ve 188 bin litre kaçak/sahte içkiye el konuldu. Operasyonlarda ayrıca 6 bin 100 litre kaçak/sahte alkollü içki, 1300 boş şişe, 7 bin 700 bandrol, 2100 alkol aroması ve 8 bin 700 etiket ele geçirildi.

Operasyonların, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını tehdit eden, aynı zamanda büyük miktarda vergi kaybına neden olan yasa dışı faaliyetlerin sona erdirilmesi amacıyla yapıldığını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 35 milyon liralık vergi kaybının engellendiğini kaydetti.