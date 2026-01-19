Laboratuvarda aktif olarak kullanılan 5 adet 3D yazıcı ve 1 adet 3D tarayıcı sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkânı buluyor. Piyasada temini zor olan ya da kırılmış plastik parçalar 3D tarayıcılarla taranarak tersine mühendislik yöntemiyle yeniden tasarlanıyor ve birebir ölçülerde üretiliyor.

Özellikle otomotiv, mobilya ve endüstriyel alanlara yönelik yedek parçalar öğrencilerin aktif katılımıyla imal ediliyor.

AR-GE Laboratuvarında ayrıca havacılık ve insansız hava araçları alanında önemli projeler yürütülüyor. Öğrenciler tarafından 3D yazıcılarla model uçaklar üretilirken; 2 metre kanat açıklığına sahip, 4 motorlu dikine iniş kalkış yapabilen bir İHA başarıyla geliştirildi.

Bunun yanında 6 motorlu, tohum ekebilen tarım dronu üretilirken, F-35B modelinden esinlenilen bir İHA projesinin geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar sayesinde öğrenciler; tasarım, üretim, mühendislik, problem çözme ve takım çalışması gibi pek çok alanda uygulamalı deneyim kazanıyor.

Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AR-GE Laboratuvarı, teknoloji ve inovasyonu mesleki eğitimle buluşturan örnek bir model olarak faaliyetlerini sürdürüyor.