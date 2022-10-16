Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağında yağan yağmurun etkisi araçların kaza yapmasına neden oldu. Meydana gelen zincirleme kazada, 4 araç birbirine çarptı.

63 yaşındaki Kemal A.'nın sürücülüğünü yaptığı otomobile, arkasından gelen 41 yaşındaki Ersin Y. yönetimindeki kamyonet çarptı.

Zincirleme kaza sonucu 5 kişi yaralandı

Kamyonete ise hemen arkasından gelen Süleyman Ş.'nin sürücülüğünü yaptığı kamyonet çarptı.

Son olarak ise, çarpışmada fren yapıp duramayan ve Şefik A.'nın yönetimindeki kamyon da bu araçlara çarptı.

5 yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler ilk müdahalenin ardından kazazedeleri ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme çalışmaları başlattı.