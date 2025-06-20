Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan rehine krizi yürekleri ağza getirdi. Eşiyle tartışan bir baba, 4 aylık bebeğini evde rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, T.T. isimli şahıs, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından kadını zorla evden dışarı çıkardı ve 4 aylık bebeğini evde rehin aldı. Kadının yardım çığlıklarını duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis, İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

Durumun ciddiyet kazanması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. Elindeki bal kabağını balkondan fırlatarak çevredekilere ve güvenlik güçlerine gözdağı veren saldırgan baba, “Yaklaşmayın” diyerek tehditler savurdu. Polis ekiplerinin defalarca yaptığı uyarılara rağmen şahıs geri adım atmadı.

Rehine Operasyonu: Bebek Sağ Salim Kurtarıldı

Yaklaşık bir saat süren rehine krizinin ardından ekipler operasyon kararı aldı. İtfaiyenin balkona uzattığı merdivenle dışarıdan müdahale edilirken, aynı anda kapı da zorlanarak içeri girildi. Polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonrası 4 aylık bebek sağ salim kurtarılarak annesine teslim edildi. Şüpheli T.T. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.