Elbistan'da, hububat hasadının bitmesi yasadışı avcılığın yoğunlaştığı dönemin başlaması anlamına geliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri de, yıl boyunca sürdürdüklerini av koruma ve kontrol faaliyetlerini daha da sıklaştırdı. İlçe genelinde yasadışı olarak bıldırcın avı yapılan avlak ve arazileri karış karış dolaşan DKMP ekipleri, avcılık kurallarını ihlal edenlere yönelik de sıfır toleransla görev yapıyor.

DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, ilçenin kuzey avlağında yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyeti esnasında 4 şahsın yasadışı olarak bıldırcın avladığını belirledi. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan toplam 32 bin lira idari para cezası kesti.

DKMP Elbistan Şefliği'nin, bu yöndeki denetim ve çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği vurgulandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu