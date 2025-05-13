İstanbul Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak’ta korkunç bir kaza meydana geldi.

Sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Elif Yörük, koşarken dengesini kaybederek yere düştü.

Bu sırada sokaktan geçen hafif ticari araç çocuğu ezdi.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.