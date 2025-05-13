İstanbul Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak’ta korkunç bir kaza meydana geldi.

Sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Elif Yörük, koşarken dengesini kaybederek yere düştü.

Bu sırada sokaktan geçen hafif ticari araç çocuğu ezdi.

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AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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KURTARILAMADI

Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.